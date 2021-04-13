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Haberler Yaşam Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 11.04.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 10:18

Evinin bahçesinde bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Evinin bahçesine gömülmüş bulduğunu sanan adam, hızla toprağı kazmaya devam etti. Ancak bulduğu şey karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Evinin arkasında bahçe işleri yapan adam, gömülü bulduğununu sandı.

Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Tony Huisman, Kanada'daki evinin arka bahçesinde, gizli bir kutu bulduğunda bunun gömülü bir olduğunu düşündü.

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Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Huisman, bahçesini hızla kazdı ve toprağın altına gizlenmiş beton kutuyu çıkarmak için büyük bir çaba sarf etti. Bir yandan da bu çabasını sosyal medyada paylaştı.

Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Ancak adam ararken bir dehşet içinde geri çekildi çünkü bulduğu kutunun evi için oraya yerleştirilmiş bir foseptik tankı olduğunu anlaması uzun sürmedi.

Evinin bahçesinde hazine bulduğunu sandı, adeta hayatının şokunu yaşadı!

Tony Huisman'ın TikTok'ta paylaştığı görüntüleri izleyenler, videoyu yorum yağmuruna tuttu. Video, sosyal medya platformunda 7 milyondan fazla kez izlendi.

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