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Haberler Yaşam Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:47

Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

İstanbul Bayrampaşa'da Emre Aktaş, anne ve babasıyla tartıştı. İkisini de bıçakladı. Ardından bahçede polisi beklemeye başladı. Gözaltına alınan katil evladın sorgusu sürüyor…

Yunus Emre KAVAK
Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Korkunç olay İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saat 22.30 sıralarında yaşandı.

Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş ile tartıştı.

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Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı.

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