Evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü!

Korkunç olay İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saat 22.30 sıralarında yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş ile tartıştı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın götürüldüğü polis merkezinde sorgusunun devam ettiği açıklandı. 'ARALARINDA SORUN YOKTU' Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk 'dedi. ANNESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ Olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Ekrem Karaca ise, 'Annesine düşkünlüğü vardı. Bizde şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu' şeklinde ifade etti.