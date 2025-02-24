Haberler
Yaşam
Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
14:40
Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!
Türkiye'de 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu. Açıklanan verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artış gösterirken, boşanmalarda da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ortalama evlenme yaşı her iki cinsiyet için de yükselirken, boşanmaların büyük bir kısmının evliliğin ilk yıllarında gerçekleştiği görüldü. İşte 2024 yılının dikkat çeken evlilik ve boşanma verileri...