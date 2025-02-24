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Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:40

Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

Türkiye'de 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu. Açıklanan verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artış gösterirken, boşanmalarda da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ortalama evlenme yaşı her iki cinsiyet için de yükselirken, boşanmaların büyük bir kısmının evliliğin ilk yıllarında gerçekleştiği görüldü. İşte 2024 yılının dikkat çeken evlilik ve boşanma verileri...

Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

Evlilik ve boşanmalara dair çarpıcı veriler TÜİK tarafından açıklandı! 2024 yılında Türkiye'de 568 bin 395 çift dünyaevine girerken, 187 bin 343 çift yollarını ayırdı. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselirken, boşanmaların önemli bir kısmı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Ayrıca, boşanan çiftlerin çocukları için verilen velayet kararları da dikkat çekti. İşte Türkiye'de evlilik ve boşanma oranlarına dair en güncel veriler...

Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 2024 YILINDA 187 BİN 343 OLDU

Türkiye'de 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. Buna göre, 2024 yılında 568 bin 395 çift evlenirken, 187 bin 343 çift boşandı.

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Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

BOŞANMALARIN %33,7'Sİ EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

2024 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde meydana gelirken, boşanmalar sonucu 186 bin 536 çocuk velayete verildi.

Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

EVLENME VE BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

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