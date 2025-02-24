Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller açıklandı! Evlilikte ilk 5 yıl çok kritik!

EVLENME VE BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.