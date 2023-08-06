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Evlenmek istediği kızı beğenmeyen babasını öldürdü: Nasıl ateş ediliyor?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
14:44
Evlenmek istediği kızı beğenmeyen babasını öldürdü: Nasıl ateş ediliyor?
33 yaşındaki yaşındaki Hakan Demirel, sevgilisi ile evlenmesine izin vermeyen babasını tüfekle katletti. Cani gencin, cinayetten önce babasına tüfeği gösterip "Nasıl ateş ediliyor?" diye sorduğu öğrenildi. Mahkemede, "Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" diyen Demirel, cinayeti nasıl işlediğini şu sözlerle bahsetti. Detaylar tüyler ürpertti...