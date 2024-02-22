Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo" diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan LL.M. kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyledi. Karamercan, "Alo" şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için üçüncü şahısların da bunu duyup eşin küçük düşürülmüş olması durumun yaşanması ve bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti. "Alo" sözcüğünün artık boşanma sebebi sayılabileceğini duyan vatandaşlar ise Yargıtay'ın verdiği bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.



