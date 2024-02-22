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Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:19
Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!
Yargıtay emsal bir karara imza attı. Eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayıldı. Kararı değerlendiren avukat, "Şaka amaçlı 'Alo' demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise ilginç kararı şöyle yorumladı: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi!