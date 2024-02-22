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Haberler Yaşam Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:19

Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Yargıtay emsal bir karara imza attı. Eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayıldı. Kararı değerlendiren avukat, "Şaka amaçlı 'Alo' demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise ilginç kararı şöyle yorumladı: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi!

İHA
Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Eşe 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı. Çok konuşulacak olay Bursa'da yaşandı… Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo" diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi.

Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi.

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Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo" diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan LL.M. kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyledi. Karamercan, "Alo" şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için üçüncü şahısların da bunu duyup eşin küçük düşürülmüş olması durumun yaşanması ve bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti. "Alo" sözcüğünün artık boşanma sebebi sayılabileceğini duyan vatandaşlar ise Yargıtay'ın verdiği bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.

Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

ALO DEMEK BOŞANMA SEBEBİ!
Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan LL.M., "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davaları açısında eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinde eşine 'Alo' diye hitap etmenin boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmışlar ve farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birisinin eşine 'Alo' diye hitap etmesi mahkeme tarafından kusurlu davranış olarak addedilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş.

Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal karar: "Alo" demek boşanma sebebi sayıldı | Video

Evli çiftlerin dikkatine: Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi sayıldı!

Taraflar istinaf incelemesine gidilmesi için kararı istinaf etmişler ve istinaf talepleri de ayrı ayrı reddedilmiştir. Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine 'Alo' diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar vermiştir.

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