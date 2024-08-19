Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:57
Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!
İnanılmaz olay İstanbul'da meydana geldi. Eşi Dursun F. ile boşanma sürecindeyken birlikte olduğu adamdan çocuk dünyaya getiren Ayşe D, bebeğini, biyolojik babanın değil eski eşi Dursun F'nin nüfusuna kaydettirdi. Tüm tarafların "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapislerini istedi. Annenin ifadesi ise pes dedirtti…