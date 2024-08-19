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Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:57

Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

İnanılmaz olay İstanbul'da meydana geldi. Eşi Dursun F. ile boşanma sürecindeyken birlikte olduğu adamdan çocuk dünyaya getiren Ayşe D, bebeğini, biyolojik babanın değil eski eşi Dursun F'nin nüfusuna kaydettirdi. Tüm tarafların "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapislerini istedi. Annenin ifadesi ise pes dedirtti…

ARZU KAYA
Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

İlginç olayın adresi İstanbul Ümraniye… 32 yaşındaki Ayşe D. eşi Dursun F. ile evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Ancak eşiyle boşanma süreci devam ederken, evlilik birliği içindeyken 26 yaşındaki Serhat Ö. ile birliktelik yaşamaya başladı. Ayşe D. bu birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tarafları adliyelik yapan süreç de Ayşe D.'nin yeni birlikteliğinden doğurduğu bebekten sonra başladı.

Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

ŞOKE EDEN GERÇEĞİ VALİLİK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İddiaya göre bebeğin annesi Ayşe D. ve babası Serhat Ö. çocuklarını Ayşe D.'nin eski eşi Dursun F. adına nüfus müdürlüğüne kaydettirdi. Ayşe D.'nin İstanbul Valiliği'nden aldığı sosyal ve ekonomik sonucu durum fark edildi.

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Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

Genç kadının ailesi hakkında yapılan sosyal inceleme sonucunda bebeğin biyolojik babasının Serhat Ö. olmasına rağmen eski eşi Dursun F.'nin üzerine kayıt yapıldığı belirlendi. Durum savcılığa ihbar edildi.

Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

"SÜRE DOLMADIĞINDAN KAYITLARA ÖYLE GEÇTİ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların ifadesini aldı. Anne Ayşe D. kızının babasının Serhat Ö. olduğunu belirterek, "Kızım erken doğunca kuvöze alındı. Bir zaman sonra hastane, kuvözde kalması nedeniyle ücret ödememiz gerektiği ve kimlik çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Evli kadın sevgilisinden hamile kalınca öyle bir şey yaptı ki: Kocasının 2 ay sonra haberi oldu!

Babasıyla nüfus müdürlüğüne gittik. Kimlikte babası Dursun F. olarak kayıtlara geçti. Boşanmıştım ancak mahkeme tarafından verilen doğum süresi dolmamıştı. Kimse de beni uyarmadı" dedi.

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