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Evli kadın WhatsApp'tan gelen mesajla şoke oldu: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor"
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
09:33
Evli kadın WhatsApp'tan gelen mesajla şoke oldu: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor"
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan cinsten bir aldatma olayı yaşandı. 11 yıldır kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünen Gönül G., WhatsApp'tan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Hem de mesajı atan, eşinin sevgilisiydi: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor"