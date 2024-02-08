Evliliği 3 gün sürdü: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle bir şey geldi ki!

100 BİN LİRA BAŞLIK PARASI İSTEDİLER

Burada yaşayan D.K. (34) isimli kadın, Çelik'e eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve şu an dul olduğunu anlattı. D.K., yanındaki adamı ise "Ağabeyim Murat" diye tanıttı. 100 bin TL de başlık parası istedi. Çelik, aracılara 100 bin TL başlık parasının fazla olduğunu söyledi. Başlık parasını 70 bin TL'ye indirmek istedi. Para, aracılarla Murat'a verildi.