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Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:54
Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!
Eşini kaybeden adam, yeniden evlenmek istedi. Yakınları aracılığıyla 34 yaşındaki D.K. isimli kadınla bir araya geldi. D.K. yanındaki adamı "Ağabeyim Murat" diye tanıtıp 100 bin TL başlık parası istedi. Taraflar 70 bin TL'ye anlaşıp evlendi. Ancak evlilik 3 günde bitti. "Herkes benimle dalga geçiyor" diyen talihsiz adam, yaşadığı dramı şu sözlerle özetledi.