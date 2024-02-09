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Haberler Yaşam Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:54

Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

Eşini kaybeden adam, yeniden evlenmek istedi. Yakınları aracılığıyla 34 yaşındaki D.K. isimli kadınla bir araya geldi. D.K. yanındaki adamı "Ağabeyim Murat" diye tanıtıp 100 bin TL başlık parası istedi. Taraflar 70 bin TL'ye anlaşıp evlendi. Ancak evlilik 3 günde bitti. "Herkes benimle dalga geçiyor" diyen talihsiz adam, yaşadığı dramı şu sözlerle özetledi.

İHA
Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

Evlilik hayali kuran adam neye uğradığını şaşırdı. İnanılmaz olay Diyarbakır'da yaşandı. Üç yıl önce eşini Mehmet Nezir Çelik, yeniden evlilik kararı aldı. 16 Ocak'ta ise Elazığ'da Ali isimli yakınının aracılığıyla Van'da ikamet eden Fadıl isimli diğer bir aracıyla 14 bin TL'ye ticari araç kiralayıp soluğu Iğdır'da aldı.

Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

100 BİN LİRA BAŞLIK PARASI İSTEDİLER
Burada yaşayan D.K. (34) isimli kadın, Çelik'e eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve şu an dul olduğunu anlattı. D.K., yanındaki adamı ise "Ağabeyim Murat" diye tanıttı. 100 bin TL de başlık parası istedi. Çelik, aracılara 100 bin TL başlık parasının fazla olduğunu söyledi. Başlık parasını 70 bin TL'ye indirmek istedi. Para, aracılarla Murat'a verildi.

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Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

21 BİN LİRALIK TAKI, 10 BİN TL'LİK ELBİSE!
Dilek'i alıp dini nikah kıyan Çelik, beraber aynı gün Diyarbakır'a gitti. Çelik'le aynı evde kalan D.K., ikinci günün sabahı kendine Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL'lik elbise aldı.

Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

"BİRİYLE EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Çelik'in kuyumcuda birlikte yüzük ve küpe baktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Başından geçen olayı anlatan talihsiz adam, "Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bir çocuğum var. Eşim 2021'de vefat etti. Ben de çocuğum yalnız kalmasın diye, evimizde sıcak yemek pişsin diye tekrar biriyle evlenmeyi düşündüm.

Evliliği 3 günde bitti: Herkes dalga geçiyor! Başına öyle şeyler geldi ki!

Elazığ'da Ali isminde bir arkadaşım bana Van'da Fadıl isminde bir aracıyla Iğdır'da kız bulduklarını söyledi. Diyarbakır'dan araç kiralayıp Van'a, oradan Ağrı'ya, sonrasında Iğdır'a gittik. Orada Dilek K. (34) ile tanıştık. Dilek'in yanında 'ağabeyim' diye tanıttığı Murat diye biri vardı. Tanışıp kaynaştıktan sonra benden 100 bin TL başlık parası istediler.

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