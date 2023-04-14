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Haberler Yaşam EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:00

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

Evlilik kredisi başvuru şartları, tutarı ve vade oranı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim vaatlerini açıklarken yeni evlenecek gençlere de müjde verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada devlet destekli faizsiz kredi verileceği duyurdu. Evlilik hazırlığında olan çiftler ise bu noktada faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL verilecek sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek kredi iki yıl geri ödemesiz olacak. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, hangi banka veriyor? İşte, başvuru süreci ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

Yeni evlenecek genç çiftler faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. AK Parti Seçim Beyannamesi maddelerini kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim vaatleri kapsamında yeni evleneceklere devlet destekli faizsiz kredi sağlanacağını duyurdu. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla verilecek olan sıfır faizli kredi desteği, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olacak. Yeni evlenecek binlerce çift soruyor: Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, Faizsiz evlilik kredisi şartları 2023, tutarı ve vade oranı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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