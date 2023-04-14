EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan yeni evleneceklere müjde verdi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL?

Evlilik kredisi başvuru şartları, tutarı ve vade oranı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim vaatlerini açıklarken yeni evlenecek gençlere de müjde verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada devlet destekli faizsiz kredi verileceği duyurdu. Evlilik hazırlığında olan çiftler ise bu noktada faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL verilecek sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek kredi iki yıl geri ödemesiz olacak. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, hangi banka veriyor? İşte, başvuru süreci ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…