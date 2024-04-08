Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra teslim olan Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.