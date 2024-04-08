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Haberler Yaşam Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:26

Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

İzmir'de bir markette 'omuz attın' tartışmasında çakı ile vurulan ve olayın yaşandığı gün sevgilisi Sibel Kabadayı'ya (27) tekne turunda evlenme teklif eden Semih Kenan Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Sanık 3 kardeş 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Ceyhan TORLAK
Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

16 Ekim'de İzmir Urla'da yaşanan olayda, Müteahhit Semih Kenan Köse olay yaşanmadan saatler önce sevgilisi Sibel Kabadayı'ya gittikleri tekne turunda evlenme teklif etti. Karadayı Köse'nin teklifini kabul etti.

Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

Büyük mutluluk yaşayan çift tekne turunun ardından markete alışveriş yapmaya gitti. Emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaptığı sırada yanından geçen Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan 'omuz attın' tartışması yaşandı.

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Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de katıldı. Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı.

Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra teslim olan Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı omuz atma cinayetiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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