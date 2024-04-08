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Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
12:26
Evlilik teklifi ettiği gün öldürülmüştü: Katiller için istenen ceza açıklandı!
İzmir'de bir markette 'omuz attın' tartışmasında çakı ile vurulan ve olayın yaşandığı gün sevgilisi Sibel Kabadayı'ya (27) tekne turunda evlenme teklif eden Semih Kenan Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Sanık 3 kardeş 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.