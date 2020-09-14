Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2022 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Birlikte olduğumuzda günler o kadar çabuk geçiyor ki, ilk tanıştığımızdan bu yana yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve tanıştığımız güne tekrar geldiğimizi fark etmiyoruz bile.

Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!