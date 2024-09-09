Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
15:45
EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!
Türkiye İzlanda milli maçı ve UEFA Uluslar Ligi maçları için EXXEN canlı izle ekranı araştırılıyor. Bugün A Milli Takımımızın karşılaşması dışında Fransa Belçika, İsrail İtalya, Norveç Avusturya gibi birçok takımın karşılaşması gerçekleşecek. Futbolseverler günün maçları için ekran başındaki yerlerini aldı. İşte EXXEN canlı izle ekranı...