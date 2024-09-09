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Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:45

EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!

Türkiye İzlanda milli maçı ve UEFA Uluslar Ligi maçları için EXXEN canlı izle ekranı araştırılıyor. Bugün A Milli Takımımızın karşılaşması dışında Fransa Belçika, İsrail İtalya, Norveç Avusturya gibi birçok takımın karşılaşması gerçekleşecek. Futbolseverler günün maçları için ekran başındaki yerlerini aldı. İşte EXXEN canlı izle ekranı...

EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!

EXXEN canlı izle ekranında bugün UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları gerçekleşiyor. Milli Takımımızın maçı için ekran başında yerler alındı. UEFA Uluslar Ligi'nde bugünkü maçlar Fransa Belçika, İsrail İtalya, Norveç Avusturya arasında olacak. İşte EXXEN canlı izle ekranı

EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!

9 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR
UEFA Uluslar Ligi
19:00 Güney Kıbrıs - Kosova (Exxen)
21:45 Fransa - Belçika (Exxen)
21:45 İsrail - İtalya (Exxen)
21:45 Norveç - Avusturya (Exxen)

21:45 Slovenya - Kazakistan (Exxen)
21:45 Karadağ - Galler (Exxen)
21:45 Türkiye - İzlanda (TV 8)
21:45 Romanya - Litvanya (Exxen)

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EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!

EXXEN CANLI MAÇ İZLE
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
Lille Fenerbahçe maçı canlı yayını için Exxen canlı izle ekranına aşağıdaki linki inceleyerek erişebilirsiniz:
https://www.exxen.com/tr

EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!
EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR?
www.exxen.com'a girerek ad, soyad ve e-posta adresini girerek "Üye Ol" butonunu tıkla
Şifreni oluştur, telefon numaranı gir ve "Devam Et" butonunu tıkla
Doğrulama kodunu gir
Kullanacağın üyelik planını seç
Paketini seçtikten sonra, sağ alt köşedeki "Ödeme Adımına Geç" alanını tıkla
Kredi kart bilgilerini gir ve "Onayla ve Abone Ol" butonu tıkla
Üyeliğiniz tamamlanmış olacak.
EXXEN CANLI MİLLİ MAÇ YAYINI | UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın ekranında EXXEN izle sayfası!

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

Exxen platformu ücretli bir dijital platform olarak dikkat çekiyor. Dizi, film, belgesel ve çeşitli programların yanı sıra spor yayını da yapan platformun üyelik ücretleri şöyle:
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