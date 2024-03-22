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Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:46
Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki çocukları Timur, ailesine ait lüks araçla Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazadan saatler sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan cani anne ile katil oğluyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Aci ailesinin "Adalete teslim olun" çağrılarına kulak asmayan cani anne ile oğlunun New York'ta 50 katlı bir rezidansın 29. Katında daire tuttukları ve 1 yıllık kirayı peşin ödedikleri ortaya çıktı. Cani annenin ödediği kira miktarı ise dudak uçuklattı!