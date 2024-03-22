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Haberler Yaşam Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:46

Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki çocukları Timur, ailesine ait lüks araçla Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazadan saatler sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan cani anne ile katil oğluyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Aci ailesinin "Adalete teslim olun" çağrılarına kulak asmayan cani anne ile oğlunun New York'ta 50 katlı bir rezidansın 29. Katında daire tuttukları ve 1 yıllık kirayı peşin ödedikleri ortaya çıktı. Cani annenin ödediği kira miktarı ise dudak uçuklattı!

Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki çocukları Timur, 1 Mart gecesi arkadaşları ile birlikte dışarı çıktı. Ailesine ait lüks otomobili alan Timur, arkadaşlarıyla yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. 4 kişiyi yaralayan, Oğuz Murat Aci'nin ise ölümüne yol açan Timur Cihantimur, cani annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

ABD pasaportu olduğu öğrenilen katil Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok için kırmızı bülten kararı çıkartıldı. Kazanın üzerinden 21 gün geçerken Oğuz Murat Aci'nin ailesinin "Ülkenize dönün, adalete teslim olun" çağrısına kulak asmayan cani anne ile katil oğlu New York sokaklarında ortaya çıktı. Gencecik bir insanı hayattan koparan katil Cihantimur ile annesinin rahat tavırları ve gülümsemesi, vicdanları yaraladı.

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Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

29. KATTA DAİRE TUTTULAR… KİRAYI PEŞİN ÖDEDİLER

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan'ın açıklamaları ise anne ile oğlunun planını ortaya çıkardı. Kanal D Ana Haber'e konuşan Hacı Orhan, cani anne Eylem Tok ile oğlu Timur'un New York'ta bir rezidansta ev kiraladıklarını açıkladı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

Tok'un bir yıllık kirayı peşin ödediğini söyleyen Avukat Hacı Orhan "Rezidans tuttular, kirasını peşin ödediler' şeklinde bir mesaj gönderdiler Amerika'dan. Aylık kirası 10 bin dolar. Bu da 1 yıl dönmeyeceklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. 50 katlı rezidansın 29. katına yerleşen cani anne ile katil oğlunun oturduğu dairenin aylık kirasının 320 bin TL olduğu da vurgulandı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

YARALININ TELEFONUNA CEVAP VERMİŞ

Öte yandan kaza yaşandığı gece olay yerine giden anne Eylem Tok ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Oğlu Timur'dan 'kaza yaptım' telefonunu aldıktan sonra hızla olay yerine giden Tok'un yaralıların telefonlarını topladığı ortaya çıkmıştı.

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