Eylem Tok ile katil oğlu Timur 29. katta! Canavar annenin ödediği 1 yıllık kira miktarı ortaya çıktı!

Tok'un bir yıllık kirayı peşin ödediğini söyleyen Avukat Hacı Orhan "Rezidans tuttular, kirasını peşin ödediler' şeklinde bir mesaj gönderdiler Amerika'dan. Aylık kirası 10 bin dolar. Bu da 1 yıl dönmeyeceklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. 50 katlı rezidansın 29. katına yerleşen cani anne ile katil oğlunun oturduğu dairenin aylık kirasının 320 bin TL olduğu da vurgulandı.