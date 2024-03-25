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Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia! Meğer kaza geliyorum demiş…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:20
Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia! Meğer kaza geliyorum demiş…
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı, 1 Mart gecesi yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı ve New York manzaralı lüks bir dairede kalmaya başladı! Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 24 gün geçerken acılı Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı. Katil Timur'un kazanın yaşandığı yol üzerinde art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiği ortaya çıktı!