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Haberler Yaşam Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:35

Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Hesap vermek yerine cani annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı! Soruşturma kapsamında canavar anne ile katil oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öyle ki Cihantimur, olay gecesi annesiyle oturduğu kafeden ayrıldı. İki saat sonra cani anne Eylem Tok, katil oğlundan "Kaza yaptım" telefonunu aldı. Apar topar masadan kalkan hatta hesabı bile ödemeyen Tok, 15 dakikada olay yerine ulaştı!

Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, lüks araçla yol kenarında bekleyen ATV sürücülerinin arasına daldı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

Oldukça süratli olan ve arkadaşıyla yarış yaptığı iddia edilen Timur Cihantimur, 4 kişiyi yaraladı evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

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Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

CANİ ANNE İLE KATİL OĞLU ABD'YE KAÇTI

Cihantimur, kaza sonrası aradığı annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Cani anne ile katil oğlunun kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye uçtuğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi için adli süreç başlatıldı. Bir yandan da anneyi olay yerine götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

İKİLİYİ HAVALİMANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Saltoğlu'nun ifadesinde "Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Sonra Eylem Hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de fazla sorgulamadım. Eylem Hanım bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

Cani annenin oğlunu kaçıracağından haberi olmadığını söyleyen Saltoğlu'nun o gece ikiliyi havalimanına bıraktığı anlaşıldı.

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