Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı o an!

İKİLİYİ HAVALİMANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Saltoğlu'nun ifadesinde "Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Sonra Eylem Hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de fazla sorgulamadım. Eylem Hanım bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" ifadelerini kullandı.