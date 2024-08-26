Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
08:26
Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur, ABD'de yakalanıp tutuklandı. Aylarca adaletten kaçan canavar Eylem Tok, oğlunun serbest bırakılması için avukatlarıyla planlar yaptı. Son hamlesinde ise avukatları aracılığıyla; oğlunun cezaevinde kötü şartlar altında kaldığı iddiasını ortaya attı. Ancak yetkililer bu iddiaları kanıtlarla yalanlandı: Görüntülü konuşup kağıt oynuyor