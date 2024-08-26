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Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:26

Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur, ABD'de yakalanıp tutuklandı. Aylarca adaletten kaçan canavar Eylem Tok, oğlunun serbest bırakılması için avukatlarıyla planlar yaptı. Son hamlesinde ise avukatları aracılığıyla; oğlunun cezaevinde kötü şartlar altında kaldığı iddiasını ortaya attı. Ancak yetkililer bu iddiaları kanıtlarla yalanlandı: Görüntülü konuşup kağıt oynuyor

Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay 1 Mart tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da yaşandı. Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Porsche marka ciple 5 kişiye çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı kurtarılamadı.

Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

Olay yerinde yaralıların telefonunu çalan canavar anne Eylem Tok, oğlu ile önce Mısır'a, buradan da Amerika'ya kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu saklandıkları adreste yakalanıp tutuklandı.

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Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un (17) avukatları, müvekkillerinin Newark'taki cezaevinde kötü şartlar altında kaldığını öne sürdü; ıslah evinin değiştirilmesini istedi.

Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

Cezaevinden 23 Ağustos'ta Boston Federal Mahkemesi'ne gönderilen iki sayfalık yazı ise avukatları yalanladı.

Eylem Tok ile oğlu Timur’a şok! Görüntülü konuşuyor kağıt oynuyor!

3 GÜN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
Sanığın günlük yaşamı hakkında bilgiler yer alan yazıda Cihantimur'un rahat bir ortamda bulunduğu, kağıt oyunu oynadığını, haftada üç gün de yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğü açıklandı.

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