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Eylem Tok'un oğlu Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı: O babanın sözleri yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:52
Eylem Tok'un oğlu Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı: O babanın sözleri yürekleri yaktı!
İstanbul Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. ABD'ye kaçan canavar anne ve oğlu için iade talebi istenirken Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci "Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Eylem Tok'un yaralıların elinden aldığı iddia edilen cep telefonlarından birinin hala kayıp olduğu açıklandı.