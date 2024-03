Eylem Tok’un oğlu Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı: O babanın sözleri yürekleri yaktı!

"BABANIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Müşteki ailenin avukatı Hacı Orhan ise, ''Ben ilk günden beri söylüyorum, müvekkillerim de söylüyorlar. Öncelikle kişilerin teslim olup, gelip yargılanmaları gerekiyor. Bu yargılanma olmadan taziyeye gelmeleri doğru olmaz. Şu an onlar yurt dışına kaçmış haldeyken birilerinin taziyeye gelmesi doğru olmaz. Baba 'teslim olsunlar taziyeye gelsinler' şeklinde belirtti ancak bu yanlış anlaşıldı. Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir. Bu yüzden olay sonucu konuşulan konuların dile getirilmesi doğru ve ahlaki değildir. Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa'dadır diye tahmin ediyoruz. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir.