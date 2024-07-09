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Haberler Yaşam Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:17

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur, Amerika'da yakalanmıştı. İkilinin avukatları mahkemede Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı. Hakimin son kararı ise şaşırttı. İşte haberin detayları

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç kaza geçtiğimiz aylarda İstanbul Kemerburgaz'da yaşanmıştı. Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Porsche marka ciple 5 kişiye çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı kurtarılamadı.

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

Olay yerine gidip yaralıların telefonunu çalan canavar anne Eylem Tok ise oğlu ile önce Mısır'a, buradan da Amerika'ya kaçtı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

Ancak planları tutmadı. Geçtiğimiz haftalarda ikisi de saklandıkları evde yakalanarak tutuklandı. İkilinin avukatları mahkemede Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

Cihantimur'un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!

HAKİM NAKLİNİ ONAYLADI!
Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.

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