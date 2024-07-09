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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:17
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur için şaşırtan karar: O talebi kabul edildi!
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur, Amerika'da yakalanmıştı. İkilinin avukatları mahkemede Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı. Hakimin son kararı ise şaşırttı. İşte haberin detayları