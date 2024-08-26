Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:07
Eylem Tok’un oğlu Timur’un iddiaları yalanlandı! Görüntülü konuşup kağıt oynuyor!
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur, ABD'de yakalanıp tutuklandı. Aylarca adaletten kaçan canavar Eylem Tok, oğlunun serbest bırakılması için avukatlarıyla planlar yaptı. Son hamlesinde ise avukatları aracılığıyla; oğlunun cezaevinde kötü şartlar altında kaldığı iddiasını ortaya attı. Ancak yetkililer bu iddiaları kanıtlarla yalanlandı: Görüntülü konuşup kağıt oynuyor