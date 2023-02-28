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Haberler Yaşam EYT başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı 2023
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:42

EYT başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı 2023

EYT başvuruları için araştırmalar kritik güne girilmesiyle beraber hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 28 Şubat Salı yani bugün mesaisine başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi ele alınacak. Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından emeklilik başvuruları başlayacak. Bu noktada emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu e-Devlet ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023 | EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuru ekranı e devlet erişim sayfası ziyaret edilmeye başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi için beklenen gün geldi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Yasalaşma süreci tüm hızıyla devam ederken EYT başvuru ekranı ve şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte, konu ile ilgili merak edilenler.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023 | EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

SON DAKİKA | MECLİS AÇILIYOR: İLK GÜNDEM MADDESİ EYT!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü yani bugün açılıyor.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından söz konusu yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT başvuru ekranı e devlet 2023 | EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023 | EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023 | EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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