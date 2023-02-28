EYT başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı 2023

EYT başvuruları için araştırmalar kritik güne girilmesiyle beraber hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 28 Şubat Salı yani bugün mesaisine başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi ele alınacak. Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından emeklilik başvuruları başlayacak. Bu noktada emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu e-Devlet ekranı ve ayrıntılı bilgiler.