Haberler Yaşam EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:57

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu çözüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklanırken EYT başvurusu ekranı, şartları ve tarihlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. Peki; EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte EYT başvuru ekranı ve bilgiler.