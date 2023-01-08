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Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:57

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu çözüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklanırken EYT başvurusu ekranı, şartları ve tarihlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. Peki; EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte EYT başvuru ekranı ve bilgiler.

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düğümünün çözülmesinin ardından "Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yaş şartının kaldırılması ile birlikte ilk anda SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak. Peki; EYT başvurusu ne zaman başlayacak? İşte EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri hakkında son bilgiler.

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

EYT'DE DÜĞÜMÜ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik konularda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bütçe konusunda çalışmaları tamamladı.

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EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

1. EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı.

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

İLK ANDA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Tabloda görüldüğü üzere SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

EYT başvuru ekranı, şartları ve tarihleri: Emeklilik başvurusu/EYT başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak?

4B-4C dediğimiz Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olanlar ise erkeklerde 9.000 gün prim, 25 yıl sigortalılık süresi ile, kadınlarda 7.200 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik hakkı elde edecek.

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