Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu çözüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklanırken EYT başvurusu ekranı, şartları ve tarihlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. Peki; EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte EYT başvuru ekranı ve bilgiler.