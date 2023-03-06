EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT başvuru şartları ve süresi hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kanun sonrası vatandaşlar "EYT başvuru e devlet ekranı" araştırmasını yapıyor. SGK şubeleri aracılığıyla da başvurular yapılırken; düzenlemede yaş sınırı, prim ve çalışma günü hakkında net bilgiler verildi. Çıkan kanunla birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olma ihtimali doğdu. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte EYT başvuru gerekli belgeler, süresi ve şartı hakkında detaylar