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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:46

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT başvuru şartları ve süresi hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kanun sonrası vatandaşlar "EYT başvuru e devlet ekranı" araştırmasını yapıyor. SGK şubeleri aracılığıyla da başvurular yapılırken; düzenlemede yaş sınırı, prim ve çalışma günü hakkında net bilgiler verildi. Çıkan kanunla birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olma ihtimali doğdu. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte EYT başvuru gerekli belgeler, süresi ve şartı hakkında detaylar

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı ve milyonlarca vatandaş EYT e devlet başvuru ekranı üzerinden emekli olmak için işlemlere başladı. 28 Şubat'ta TBMM'de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan tasarı kabul edildi ve 2,5 milyon kişinin emeklilik yolu açıldı. Peki, EYT başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

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EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? Online EYT başvuru e devlet üzerinden nasıl yapılır, şartları ne, süresi var mı?

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak

Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

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