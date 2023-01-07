EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

EYT düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar netleşti. Yapılan açıklamaya göre; ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı düzenlemede yaş şartı aranmayacağı ifade edilmişti. Öte yandan 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes bu düzenlemeden faydalanabilecek. Vatandaşlar "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. EYT şartları belli oldu, düğüm çözüldü. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasada tüm detaylar…