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Haberler Yaşam EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:09

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

EYT düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar netleşti. Yapılan açıklamaya göre; ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı düzenlemede yaş şartı aranmayacağı ifade edilmişti. Öte yandan 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes bu düzenlemeden faydalanabilecek. Vatandaşlar "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. EYT şartları belli oldu, düğüm çözüldü. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasada tüm detaylar…

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

Konuyla ilgili olarak "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır süren çalışmalar sonuç verdi ve EYT yasası tüm detayları ile belli oldu. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada Başkan Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. İşte o detaylar.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

EYT'DE DÜĞÜMÜ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik konularda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bütçe konusunda çalışmaları tamamladı.

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EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

1. EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

İLK ANDA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Tabloda görüldüğü üzere SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

4B-4C dediğimiz Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olanlar ise erkeklerde 9.000 gün prim, 25 yıl sigortalılık süresi ile, kadınlarda 7.200 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik hakkı elde edecek.

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