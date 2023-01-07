EYT EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI - SORGULAMA EKRANI! 2023 EYT şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

Konuyla ilgili olarak "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır süren çalışmalar sonuç verdi ve EYT yasası tüm detayları ile belli oldu. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada Başkan Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. İşte o detaylar.