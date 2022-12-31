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Haberler Yaşam EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:58

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır süre n çalışmalar sonuç verdi ve EYT yasası tüm detayları ile belli oldu. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor ki bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada Başkan Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. İşte o detaylar.

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

EYT şartları belli oldu, düğüm çözüldü. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasada tüm detaylar belirlenirken vatandaşlar bu düzenlemeyle emekli olup olamayacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaş sınırı kaldırılırken 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes bu düzenlemeden faydalanabilecek. İşte EYT başvuru süreci, şartları gibi tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

İşte EYT yasası ile ilgili milyonların merak ettiği tüm detaylar...

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EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

EYT'DE DÜĞÜMÜ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik konularda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bütçe konusunda çalışmaları tamamladı.

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

1. EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı.

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

İLK ANDA KİMLER EMEKLİ OLACAK

Tabloda görüldüğü üzere SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

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