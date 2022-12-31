Haberler Yaşam EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:58

EYT başvuru şartları ve sorgulama ekranı: EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar için aylardır süre n çalışmalar sonuç verdi ve EYT yasası tüm detayları ile belli oldu. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor ki bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak "EYT yasası şartları nelerdir, kimler yararlanabilecek, sorgulama ve başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada Başkan Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. İşte o detaylar.