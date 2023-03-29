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Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 08:59

EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı (e-Devlet/SGK) - EYT'liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

EYT başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında. Müracaatları SGK ve e-Devlet sistemi aracılığı ile alınan yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazanmış oldu. Nisan ayında ise ilk maaşlarını alabilecekler. Bu noktada "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar bu yasayla emekli olabiliyordu. İşte müracaatlarını tamamlayanlar için EYT başvuru sonuçları sorgulama öğrenme ekranı…

EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı e-Devlet/SGK - EYT’liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar bu kapsamda başvurularının kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Şimdi ise "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve başvurulara ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı e-Devlet/SGK - EYT’liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet ile yapabilir:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

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EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı e-Devlet/SGK - EYT’liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı e-Devlet/SGK - EYT’liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı e-Devlet/SGK - EYT’liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EYT başvurusu sonuçlarının kaç günde belli olacağına dair net bir bilgi olmamakla birlikte işlemlerin 15 gün içerisinde tamamlanıp adaya dönüş yapılması bekleniyor.

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