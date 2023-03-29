EYT başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı (e-Devlet/SGK) - EYT'liler dikkat! Başvuru sonuçları belli oluyor...

EYT başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında. Müracaatları SGK ve e-Devlet sistemi aracılığı ile alınan yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazanmış oldu. Nisan ayında ise ilk maaşlarını alabilecekler. Bu noktada "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar bu yasayla emekli olabiliyordu. İşte müracaatlarını tamamlayanlar için EYT başvuru sonuçları sorgulama öğrenme ekranı…