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Haberler Yaşam EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:44

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar başvuruları devam ediyor. Müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan aylık bağlama sonucunu alanlar ise ilk emekli maaşı ödemesi gündemdeki yerini aldı. Emeklilik başvuru takip SGK ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Maaşların yanı sıra bayram ikramiyesinde de yararlanan adaylar ilk ödemelerin heyecanını yaşıyor. EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin yayında yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nasıl nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT başvuru e devlet SGK evrak takip ekranı üzerinden araştırılıyor. Emeklilik başvurusu yapan adaylar müracaat evraklarının son durumunu kontrol etmek adına sorgulamalara başladı. Öte yandan işlemleri tamamlananlar için ilk emekli maaşı ödemeleri de alınıyor. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Süreçte çalışanlar, vatandaşların işlemlerini tamamlayabilmek adına yoğun mesaiye devam ediyor. Peki, 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI ALIYOR!

İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yatıyor.

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EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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