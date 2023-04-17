Haberler Yaşam EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:44

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı: SGK evrak takip ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar başvuruları devam ediyor. Müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan aylık bağlama sonucunu alanlar ise ilk emekli maaşı ödemesi gündemdeki yerini aldı. Emeklilik başvuru takip SGK ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Maaşların yanı sıra bayram ikramiyesinde de yararlanan adaylar ilk ödemelerin heyecanını yaşıyor. EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin yayında yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı, nasıl nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…