Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:22

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için müracaatlar sürerken öte yandan EYT başvuru sonuçları için araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar bu kapsamda başvurularının kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Yapılan açıklamada; düzenlemeyle beraber 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emekliliğe hak kazanmıştı. Şimdi ise "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte EYT başvuru sonuç sorgulama – öğrenme ekranı ve detaylar.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasında. SGK binaları ve e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş evraklarını teslim etmelerinin hemen ardından "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek…

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet ile yapabilir:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EYT başvurusu sonuçlarının kaç günde belli olacağına dair net bir bilgi olmamakla birlikte işlemlerin 15 gün içerisinde tamamlanıp adaya dönüş yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA