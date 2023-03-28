EYT BAŞVURU SONUCU SORGULA! e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için müracaatlar sürerken öte yandan EYT başvuru sonuçları için araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar bu kapsamda başvurularının kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Yapılan açıklamada; düzenlemeyle beraber 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emekliliğe hak kazanmıştı. Şimdi ise "EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte EYT başvuru sonuç sorgulama – öğrenme ekranı ve detaylar.