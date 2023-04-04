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Haberler Yaşam Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 22:52

Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapılmaya devam ediyor. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanır soruları yanıt aramaya başladı. Prim gün sayısı hesaplama işlemleri ardından SGK müracaatlarını gerçekleştiren SSK ve BAĞKUR'lular, EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı üzerinde dosya takip işlemlerini gerçekleştiriliyor. Emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir sorusu gündemde. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, tüm merak edilenler…

Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sonucu öğrenme e devlet ekranı gündemdeki yerini koruyor. Müracaatlarını gerçekleştiren ve ilk emekli maaşını almaya hazırlanan vatandaşlar aylıklarının bağlanması için dosya takiplerini gerçekleştiriyor. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Emeklilik başvuru takip ekranı SGK üzerinden sorgulanıyor. Peki, 2023 e- devlet EYT başvuru sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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