Emeklilik EYT başvuru sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapılmaya devam ediyor. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanır soruları yanıt aramaya başladı. Prim gün sayısı hesaplama işlemleri ardından SGK müracaatlarını gerçekleştiren SSK ve BAĞKUR'lular, EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı üzerinde dosya takip işlemlerini gerçekleştiriliyor. Emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir sorusu gündemde. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, tüm merak edilenler…