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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:20

EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, sonuçlar açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar başvurularını SGK genel merkezlerinde ve internet üzerinde yapmaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısına göre başvurular yapıldı ve EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı araştırılmakta. EYT başvuru takip sorgulaması ile vatandaşlar başvurularının durumunu öğrenmek istiyor. Peki, EYT başvuru sonucu açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte EYT e devlet başvuru sorgulama ekranı 2023

EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı soruları yanıt aranıyor. Bahsi geçen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvurular başladı ve ilk maaş ödeme tarihleri de yayımlandı. Bu noktada EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı araştırması yapılıyor. Peki, EYT başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte EYT başvuru takip ekranı!

EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

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