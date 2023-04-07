EYT BAŞVURU SORGULAMA – TAKİP E DEVLET EKRANI: 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, açıklandı mı?

EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, sonuçlar açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar başvurularını SGK genel merkezlerinde ve internet üzerinde yapmaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısına göre başvurular yapıldı ve EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı araştırılmakta. EYT başvuru takip sorgulaması ile vatandaşlar başvurularının durumunu öğrenmek istiyor. Peki, EYT başvuru sonucu açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte EYT e devlet başvuru sorgulama ekranı 2023