EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanır soruları gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası emekli maaşı için müracaatlar 1,6 milyonu aştı. SSK ve BAĞKUR prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar şimdi emeklilik başvuru sonucu için beklemeye başladı. SGK evrak takip sık sık ziyaret ediliyor. EYT başvuru takip e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. İşlemlerini tamamlayanlar için ilk ödemeler de hesaplarda yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…