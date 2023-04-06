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Giriş Tarihi: 06.04.2023 00:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 00:59

EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanır soruları gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası emekli maaşı için müracaatlar 1,6 milyonu aştı. SSK ve BAĞKUR prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar şimdi emeklilik başvuru sonucu için beklemeye başladı. SGK evrak takip sık sık ziyaret ediliyor. EYT başvuru takip e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. İşlemlerini tamamlayanlar için ilk ödemeler de hesaplarda yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonucu öğrenme e devlet ekranı sık sık ziyaret edilmeye devam ediyor. Emekli aylığı bağlanması için müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar, SGK evrak takip işlemlerini gerçekleştiriyor. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, kaç günde açıklanır soruları yanıt aramaya devam ederken işlemleri tamamlananlar ödeme almaya başladı. Emeklilik başvuru sorgulama ekranı gündemde. Peki, 2023 EYT başvuru takip nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EMEKLİLİK EYT başvuru takip e devlet ekranı 2023: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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