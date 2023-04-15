E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ardından emekli maaşı için müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, neden açıklanmıyor sorularına yanıt arıyor. Aylık bağlama işlemi tamamlananlar ilk maaş ödemelerini almaya başlamıştı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı üzerinde dosyalarının son durumunu kontrol ediyor. EYT başvuru takip ekranı e devlet üzerinden aktif durumda. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin prim gününü tamamlayanlar sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, SGK evrak takip etme ekranı…