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Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 07:43

E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ardından emekli maaşı için müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, neden açıklanmıyor sorularına yanıt arıyor. Aylık bağlama işlemi tamamlananlar ilk maaş ödemelerini almaya başlamıştı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı üzerinde dosyalarının son durumunu kontrol ediyor. EYT başvuru takip ekranı e devlet üzerinden aktif durumda. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin prim gününü tamamlayanlar sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, SGK evrak takip etme ekranı…

E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı yayında. Emeklilik başvurusu ardından dosya durumlarını kontrol eden vatandaşlar ilk maaşları için gün saymaya başladı. Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini alanların yanı sıra EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, neden açıklanmıyor sorularına yanıt arayanlar da bulunuyor. SGK maaş bağlama işlemleri için fazla mesai yaparken adaylar evrak takibine devam ediyor. Peki, 2023 EYT başvuru takip nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI ALIYOR!

İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yatıyor.

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E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

E DEVLET EYT başvuru sonucu takip ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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