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Haberler Yaşam EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 22:12

EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası müracaatlar 1,6 milyonu aşarken 200 binden fazla vatandaşlın aylık bağlama işlemleri tamamlandı. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri ardından başvurular devam ediyor. e devlet EYT başvuru takip sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur? İşte, SGK evrak takip ekranı…

EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylığının müracaatı sonrası SGK evrak takip üzerinden araştırmalar devam ediyor. Yapılan son emekli zammı ile en düşk emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çekilmesi ve ikramiyenin 2 bin TL olması ardından maaş farkı ödemeleri başladı. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Öte yandan emeklilik başvurusu devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru takip ekranı...

EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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