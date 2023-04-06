EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası müracaatlar 1,6 milyonu aşarken 200 binden fazla vatandaşlın aylık bağlama işlemleri tamamlandı. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri ardından başvurular devam ediyor. e devlet EYT başvuru takip sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur? İşte, SGK evrak takip ekranı…