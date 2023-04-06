EYT başvuru takip sorgulama e-devlet ekranı: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylığının müracaatı sonrası SGK evrak takip üzerinden araştırmalar devam ediyor. Yapılan son emekli zammı ile en düşk emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çekilmesi ve ikramiyenin 2 bin TL olması ardından maaş farkı ödemeleri başladı. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Öte yandan emeklilik başvurusu devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru takip ekranı...