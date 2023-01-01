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Haberler Yaşam EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:43

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

EYT yasası ile ilgili milyonların merakla beklediği resmi haber geçtiğimiz günlerde yapıldı. EYT yasası tüm detaylarıyla netlik kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine göre; 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi kapsıyor olacak. Bu sayının ise yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise bu nedenle "EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte EYT başvuruları ekranı, şartları ve sorgulama bilgileri.

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru ekranı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında EYT yaş sınırı kalkmış olup yasadan yararlanmak isteyenler "EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. İşte detaylı bilgiler.

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

İşte EYT yasası ile ilgili milyonların merak ettiği tüm detaylar...

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EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

EYT'DE DÜĞÜMÜ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıpkı 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve asgari ücretteki yaklaşımdaki gibi EYT'de yaş şartını tamamen kaldıran taslak düzenlemeyi onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik konularda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bütçe konusunda çalışmaları tamamladı.

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

1. EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı.

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

İLK ANDA KİMLER EMEKLİ OLACAK

Tabloda görüldüğü üzere SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

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