Haberler Yaşam EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:43

EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?

EYT yasası ile ilgili milyonların merakla beklediği resmi haber geçtiğimiz günlerde yapıldı. EYT yasası tüm detaylarıyla netlik kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine göre; 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi kapsıyor olacak. Bu sayının ise yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise bu nedenle "EYT başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, nereden? EYT Emeklilik başvuru şartları neler, kimler nasıl yararlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte EYT başvuruları ekranı, şartları ve sorgulama bilgileri.