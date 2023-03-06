EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yaş şartının kaldırılmasıyla emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Öte yandan prim günü ve çalışma süresi eksik olanlar EYT eksik prim tamamlama ile ilgili detayları sorguluyor. Bu noktada EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak soruları gündemdeki yerini aldı. SSK'lıların eksik primlerini tamamlayabileceği bazı yöntemler bulunuyor. İşte, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ile EYT eksik prim gün sayısı tamamlama ve toplu ödeme hakkında ayrıntılı bilgiler.