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Haberler Yaşam EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:53

EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yaş şartının kaldırılmasıyla emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Öte yandan prim günü ve çalışma süresi eksik olanlar EYT eksik prim tamamlama ile ilgili detayları sorguluyor. Bu noktada EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak soruları gündemdeki yerini aldı. SSK'lıların eksik primlerini tamamlayabileceği bazı yöntemler bulunuyor. İşte, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ile EYT eksik prim gün sayısı tamamlama ve toplu ödeme hakkında ayrıntılı bilgiler.

EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

EYT eksik prim nasıl tamamlanır sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanların uzun süredir beklediği EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan kişiler, emeklilik için başvuru işlemlerine başladı. Öte yandan sigortalılık süresi ve eksik prim gün sayısının nasıl tamamlanacağını merak edenler EYT'de prim eksiği olanlar ne yapacak sorusuna yanıt arıyor. EYT eksik prim günü nedir, nasıl tamamlanır sorusunun yanıtı için EYT eksik prim tamamlama yöntemleri sorgulanıyor. İşte, EYT eksik prim günü tamamlama ve toplu ödemeye ilişkin tüm merak edilenler...

EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.

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EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

EYT EKSİK PRİM TAMAMLAMA YÖNTEMLERİ 2023: EYT eksik prim nasıl tamamlanır, prim eksiği olanlar ne yapacak?

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

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