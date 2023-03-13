Haberler Yaşam EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT'lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 22:36

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT'lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT emekli promosyon ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. 1 Nisan'da ilk maaşlarını alacak olan binlerce vatandaş bankaların promosyon kampanyalarından da faydalanabilecek. Bu kapsamda ise başvurular sürerken "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri?" gibi sorular yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan ve yeni düzenlemeyle emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar seçecekleri kamu ve özel bankalar üzerinden promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. İşte EYT emekli promosyon veren bankalar ve kampanyalara ilişkin detaylar.