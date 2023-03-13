Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT'lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 22:36

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT'lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT emekli promosyon ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. 1 Nisan'da ilk maaşlarını alacak olan binlerce vatandaş bankaların promosyon kampanyalarından da faydalanabilecek. Bu kapsamda ise başvurular sürerken "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri?" gibi sorular yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan ve yeni düzenlemeyle emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar seçecekleri kamu ve özel bankalar üzerinden promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. İşte EYT emekli promosyon veren bankalar ve kampanyalara ilişkin detaylar.

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT’lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT emekli promosyon kampanyaları, yeni yasayla emeklilik hakkı kazanan binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken ise "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri?" gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda emeklilik hakkı kazananlar ilk maaşlarını ise 1 Nisan itibarıyla alabilecek. Öte yandan bankaların promosyonlarından faydalanmak isteyenler şimdiden en çok ödeme yapan banka arayışına çıktı. Peki, EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri? İşte o detaylar.

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT’lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru süreci de başladı.

EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT’lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Emeklilik başvurusunu Mart ayı içerisinde yapan EYT'linin emekli maaşı 1 Nisan itibarıyla bağlanacak.

NOT: SGK mevzuatına göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanması gerçekleşiyor. Örneğin Haziran ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı Temmuz ayında, Eylül ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı da Ekim ayında bağlanacak.

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT’lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Emeklilik başvurusunu Mart ayı içerisinde yapan EYT'linin emekli maaşı 1 Nisan itibarıyla bağlanacak.

NOT: SGK mevzuatına göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanması gerçekleşiyor. Örneğin Haziran ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı Temmuz ayında, Eylül ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı da Ekim ayında bağlanacak.

EYT emekli promosyon 2023 veren bankalar - Bankalar EYT’lilere ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek ödeme yapan banka hangisi?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

SON DAKİKA