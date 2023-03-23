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Haberler Yaşam EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:19

EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasıyla emeklilik başvurusu yapan binlerce vatandaş şimdi ise bankaların emekli promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Bu noktada "2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?" soruları yanıt arıyor. En yüksek promosyonu veren bankanın arayışına çıkarken bir yandan da gerek kamu gerekse özel bankalar adeta kampanya yarışına girdi. Promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıktı. İşte banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve detaylar.

EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

Banka banka emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı. EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar şimdi detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise gözler Akbank, Garanti, Yapıkredi, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi tüm bankaların resmi sitesine çevrildi. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor. İşte bankaların EYT'liler için emekli promosyon yarışı…

EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

EYT düzenlemesi ile yaş şartı tamamen kaldırıldı. Buna göre prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan EYT'liler emeklilik hakkı elde edecek. 2023 yılında 2,25 milyon kişinin emekli edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş bankaların emekli promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:

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EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
  • 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

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