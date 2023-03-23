Haberler Yaşam EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:19

EYT emekli promosyon kampanyaları duyuruldu: 2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasıyla emeklilik başvurusu yapan binlerce vatandaş şimdi ise bankaların emekli promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Bu noktada "2023 EYT emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?" soruları yanıt arıyor. En yüksek promosyonu veren bankanın arayışına çıkarken bir yandan da gerek kamu gerekse özel bankalar adeta kampanya yarışına girdi. Promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıktı. İşte banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve detaylar.