Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:42

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Bankalar arasındaki promosyon yarışı yeni kampanyalarla devam ediyor. 2.5 milyon kişiyi emekli yapan EYT'de için bazı bankalar 10 bin lira kadar promosyon teklifleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Bankalar müşterilerini kendi bünyesine çekebilmek adına da çeşitli kampanyalarını duyururken bu noktada emekliler ise en doğru teklifi değerlendirmek üzere "EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Çıkan yeni yasayla beraber emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) formunda, maaş almak istedikleri bankayı seçiyor. Öte yandan EYT emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından duyurulmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden, ya da SGK şubelerinden alınan başvurularla beraber en çok gündeme gelen konu da en yüksek promosyonu veren banka. Peki, EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var.

SON DAKİKA