Haberler Yaşam EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:42

EYT emekli promosyon kampanyaları peş peşe duyuruldu: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Bankalar arasındaki promosyon yarışı yeni kampanyalarla devam ediyor. 2.5 milyon kişiyi emekli yapan EYT'de için bazı bankalar 10 bin lira kadar promosyon teklifleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Bankalar müşterilerini kendi bünyesine çekebilmek adına da çeşitli kampanyalarını duyururken bu noktada emekliler ise en doğru teklifi değerlendirmek üzere "EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.