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Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:33

EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası ile beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Emeklilik için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, 1 Nisan'da ilk maaşlarını alacak ve bankaların promosyon kampanyalarından da faydalanabilecek. Bu noktada " Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL, en yüksek promosyon veren banka hangisi?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ve kampanyalara ilişkin detaylar.

EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EYT emekli promosyonu ödemeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere EYT'lilerin ilk maaşları 1 Nisan itibarıyla ödenecek. Bu noktada bankaların promosyonlarından faydalanmak isteyenler şimdiden en çok ödeme yapan banka arayışına çıktı. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ise EYT'lilere özel kampanyalarını tek tek duyuruyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri

EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı.

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EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor!

EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

3 YIL TAAHHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını kabarttı. Bankalar AK Parti'den gelen 'Mart ayında ilk maaşlar hesaplanır' açıklaması sonrası müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başladı. Bu kampanyaların başında emekli promosyonları geliyor.

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