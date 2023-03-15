Haberler Yaşam EYT emekli promosyonu ödemeleri 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:33

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası ile beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Emeklilik için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, 1 Nisan'da ilk maaşlarını alacak ve bankaların promosyon kampanyalarından da faydalanabilecek. Bu noktada " Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL, en yüksek promosyon veren banka hangisi?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri ve kampanyalara ilişkin detaylar.