Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 12:56

EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen yasa çalışması yaş haddine takılan emekli adayları için gelecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği konuyla ilgili olarak EYT son durum her gün araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin'in adım adım açıkladığı çalışmada yavaş yavaş sona geliniyor. Daha önce Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Bilgin, kapsam ve tarihle ilgili detayları da paylaştı. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, tüm merak edilenler…

EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

EYT son dakika bugün de en çok araştırılan sorgulamalar arasında yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlenen yasada çalışmalar sürüyor. Sene başından bu yana gündemde olan emeklilik yasasıyla ilgili sona gelindi. Bakan Bilgin'in aktardığına göre sene sonunda paylaşılacak düzenlemenin kapsamı için oldukça detaylı çalışılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler olacak? İşte, 2022 EYT son durum!

EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

EYT SON DAKİKA HABERİ: ÖNÜMÜZDE TEK BİR MODEL VAR!

Geçtiğimiz günlerde gelen Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle:

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım"

EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri: Yeni yılda uygulanacak!

"Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

SON DAKİKA