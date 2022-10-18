EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen yasa çalışması yaş haddine takılan emekli adayları için gelecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği konuyla ilgili olarak EYT son durum her gün araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin'in adım adım açıkladığı çalışmada yavaş yavaş sona geliniyor. Daha önce Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Bilgin, kapsam ve tarihle ilgili detayları da paylaştı. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, tüm merak edilenler…