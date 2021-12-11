Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 14:18

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Prim borçlarını ödemesine karşın emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyen binlerce vatandaş EYT Yasası ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gündeme gelen bu yasa teklifiyle ilgili son yapılan açıklamada bakanlığın öncelikli gündeminde yer almadığı ifade edilmişti. Öte yandan "EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte EYT yasası son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların beklediği yasayla ilgili son olarak Hürriyet Gazetesi Noyan Doğan, 'Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde." Açıklamalarıyla teklif için 2022 sinyallerini verdi. Konuyla ilgili "EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları ise son dönemde yanıt aramaya devam ediyor. İşte EYT yasası son durum ve detaylar…

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum! EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA