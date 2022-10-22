Haberler Yaşam EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Giriş Tarihi: 22.10.2022 18:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 18:18

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların artık gözü kulağı EYT yasası ile ilgili gelişmelere çevrildi. Düzenleme için adeta gün sayan vatandaşlar, son rötuşların yapıldığı yasayla ilgili son durumu merak ediyor. Bu kapsamda ise "EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle stajyerlik konusu birçok kişinin aklında soru işaretlerine neden olsa da Bakan Bilgin, stajın kapsam dışında olduğunu belirtti. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa nasıl olacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.