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Haberler Yaşam EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 18:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 18:18

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların artık gözü kulağı EYT yasası ile ilgili gelişmelere çevrildi. Düzenleme için adeta gün sayan vatandaşlar, son rötuşların yapıldığı yasayla ilgili son durumu merak ediyor. Bu kapsamda ise "EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle stajyerlik konusu birçok kişinin aklında soru işaretlerine neden olsa da Bakan Bilgin, stajın kapsam dışında olduğunu belirtti. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa nasıl olacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

EYT yasası son durum ve gelişmeleriyle yurt genelinde öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yasayla ilgili düzenlemelerde sona gelindiği bildirilirken konuyla ilgili birçok farklı iddia bulunuyor. Bakan Bilgin bu noktada televizyon ekranlarında gündeme getirilen hiçbir formülün hesaplamalarında yer almadığını ifade ettiği açıklama vatandaşları daha da heyecanlandırdı. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa nasıl olacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte EYT yasası ile ilgili merak edilen detaylar.

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT HESAPLAMA VE FORMÜLLER || EYT nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu habere dikkat!

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

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