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Haberler Yaşam EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:46

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

Bir süredir heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete adımını tamamlayarak yürürlüğe girdi. Başvuruda bulunan vatandaşlar emekli maaşı ödeme günleri için araştırmalara başladı. İlk ödemelerini ne zaman alacaklarını merak edenler EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle uzayan süreçte tarihler de güncellendi. EYT maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, hangi ay yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri üzerinde sorgulanan maaş günleri SSK, BAĞKUR emeklisi için araştırılıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreç tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, EYT maaşı ne zaman yatacak sorusuna da yanıt arıyor. Prim gün sayısı yanı sıra maaş hesaplama işlemlerine de başlayan adaylar ödeme alacakları ayı araştırıyor. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? İşte, detaylar…

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT BAŞVURULARI ALINIYOR!

Deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesi ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) süreci uzamıştı. Ancak geçtiğimiz gün Genel Kurul'a giden kanun teklifi TBMM'den çıkarak Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.

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EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor.

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

EYT'liler de tahsis numaralarına göre maaşlarını almaya başlayacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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