Haberler Yaşam EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:46

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak belli oldu! 2023 EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

Bir süredir heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete adımını tamamlayarak yürürlüğe girdi. Başvuruda bulunan vatandaşlar emekli maaşı ödeme günleri için araştırmalara başladı. İlk ödemelerini ne zaman alacaklarını merak edenler EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle uzayan süreçte tarihler de güncellendi. EYT maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, hangi ay yatacak? İşte, tüm merak edilenler…