Haberler Yaşam EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete'de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:02

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete'de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe girmesi ardından başvuru süreci de başlamış oldu. Şimdi adayların gündeminde EYT ilk maaş ne zaman sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçmesi gereken düzenleme yaşanan deprem felaketi nedeniyle sürecini yeni tamamladı. Buna göre emekli maaşı ödeme tarihleri de güncellendi. EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak, bu ay yatar mı? İşte, tüm merak edilenler…