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Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:02

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete'de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe girmesi ardından başvuru süreci de başlamış oldu. Şimdi adayların gündeminde EYT ilk maaş ne zaman sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçmesi gereken düzenleme yaşanan deprem felaketi nedeniyle sürecini yeni tamamladı. Buna göre emekli maaşı ödeme tarihleri de güncellendi. EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak, bu ay yatar mı? İşte, tüm merak edilenler…

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete’de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başladı. Bakan Bilgin'in liderliğinde yürütülen süreçte sona gelindi. Yürürlük tarihi ile birlikte SGK emeklilik başvurusu almaya başladı. İlk defa emekli maaşı alacak vatandaşlar başvuru sonrası ne zaman ödeme alabileceklerini araştırıyor. EYT'de ilk maaşlar ne zaman, hangi ay yatacak soruları yanıt arıyor. İşte, son dakika açıklamaları ile 2023 EYT ilk maaş tarihi

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete’de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

EYT YASASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

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EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete’de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

EYT ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete’de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınır? Yasa Resmi Gazete’de! 2023 EYT ilk maaş tarihi verildi

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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