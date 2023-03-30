Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 21:53

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT ilk maaş ödemesi 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından aratılıyor. 28 Şubat'ta Meclis'ten geçen kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinden 1,5 milyonu aşan vatandaşın yararlandığını belirtelim. EYT maaşlar ne zaman yatacak sorusu sıklıkla sorulurken, aylıkların ne zaman ödeneceği belli oldu. Peki, EYT maaş ne zaman yatacak? EYT ilk maaş ne zaman 2023? İşte detaylar