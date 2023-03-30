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Giriş Tarihi: 30.03.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 21:53

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT ilk maaş ödemesi 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından aratılıyor. 28 Şubat'ta Meclis'ten geçen kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinden 1,5 milyonu aşan vatandaşın yararlandığını belirtelim. EYT maaşlar ne zaman yatacak sorusu sıklıkla sorulurken, aylıkların ne zaman ödeneceği belli oldu. Peki, EYT maaş ne zaman yatacak? EYT ilk maaş ne zaman 2023? İşte detaylar

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, nereye yatacak sorusu yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT başvurusu 2 Mart'ta başlamasından bu yana milyonlar emekli olmak için başvuruda bulundu. SSK ve BAĞ-KUR'luların aklında EYT ilk maaş ne zaman yatacak, EYT maaşı ayın kaçında yatar soruları yanıt arıyor. İşte detaylar

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK? EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu, maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

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