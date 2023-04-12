EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile aylık bağlama işlemlerini tamamlayanlar ilk emekli maaşı sorgulama işlemlerine başladı. EYT maaşları ne zaman yatacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen maaş ödeme günleri beklenmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde fark ödemelerinin başladığı duyuruldu. EYT ilk maaş ödemeleri Nisan'ın kaçında yapılacak merak konusu. SGK ve e devlet üzerinden müracaatlar sürerken araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK ve BAĞKUR EYT maaşları ne zaman yatacak 2023? İşte, tahsis numarası ile ilk maaş tarihi…