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Haberler Yaşam EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:47

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile aylık bağlama işlemlerini tamamlayanlar ilk emekli maaşı sorgulama işlemlerine başladı. EYT maaşları ne zaman yatacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen maaş ödeme günleri beklenmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde fark ödemelerinin başladığı duyuruldu. EYT ilk maaş ödemeleri Nisan'ın kaçında yapılacak merak konusu. SGK ve e devlet üzerinden müracaatlar sürerken araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK ve BAĞKUR EYT maaşları ne zaman yatacak 2023? İşte, tahsis numarası ile ilk maaş tarihi…

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

EYT maaşları yattı mı, ayın kaçında yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK evrak takip üzerinden kontrol edilen başvurularda emekli aylığı bağlama işlemlerini tamamlayan vatandaşlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023 sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk emekli maaşı ödemesi tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Günler; Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR için farklılık gösterecek. Öte yandan bayram ikramiyesi de tarihleri de belli oldu. Peki, EYT maaş ödemeleri Nisan'ın kaçında yapılacak? İşte, detaylar…

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

EYT EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

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EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

EYT BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

EYT MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN FAZLA MESAİ!

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi adına emeklilerin başvuru işlemlerinin hızlı tamamlanması için SGK personeline ek mesai ödemesi de gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." açıklamasında bulundu.

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023 | Bu ay hesaplarda! EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyordu. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

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