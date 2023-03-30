Haberler Yaşam EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu! Ödeme günleri son dakika açıklandı: 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay ödenecek?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:38

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu! Ödeme günleri son dakika açıklandı: 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından 3 Mart'ta emeklilik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru sayısı 1,5 milyonu aşarken bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. Başvurularını tamamlayan kişiler emekli maaşı ödeme günleri için geri sayıma geçti. İlk ödemelerini ne zaman alacaklarını merak edenler EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. EYT maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, tüm merak edilenler…