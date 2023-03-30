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Haberler Yaşam EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu! Ödeme günleri son dakika açıklandı: 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay ödenecek?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:38

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu! Ödeme günleri son dakika açıklandı: 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından 3 Mart'ta emeklilik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru sayısı 1,5 milyonu aşarken bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. Başvurularını tamamlayan kişiler emekli maaşı ödeme günleri için geri sayıma geçti. İlk ödemelerini ne zaman alacaklarını merak edenler EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. EYT maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, tüm merak edilenler…

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme günleri belli oldu!

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları alınmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşların gündeminde ise EYT maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Yüz binlerce SSK, BAĞKUR emeklisi emekli maaşı ödeme tarihleri üzerinde maaş günleri sorgulaması yapıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açan düzenleme kapsamında ilk ödemelerin yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? İşte, detaylar…

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme günleri belli oldu!

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme günleri belli oldu!

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme günleri belli oldu!

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 EYT ilk emekli maaşı ödeme günleri belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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