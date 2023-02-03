Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 23:40

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen taslak metni, 2 Şubat günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. Çalışmaların yolun sonuna gelinirken vatandaşlar EYT ilk maaş ödeme tarihi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş hesaplama ekranı üzerinden alacakları maaşı hesaplamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar