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Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 23:40

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen taslak metni, 2 Şubat günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. Çalışmaların yolun sonuna gelinirken vatandaşlar EYT ilk maaş ödeme tarihi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş hesaplama ekranı üzerinden alacakları maaşı hesaplamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edilmesinden sonra gözler EYT ilk maaş tarihi 2023'e çevrilmiş durumda. Tekliften yararlanan vatandaşlar, "EYT il maaş ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

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