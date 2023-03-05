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Haberler Yaşam EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:52

EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu!

EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından emeklilik başvuru işlemleri de başladı. Söz konusu yasa ile emekli olmaya hak kazanan adaylar EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Deprem felaketi sebebiyle yasalaşma süreci uzarken EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihleri de değişti. Peki, EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak, Mart'ta yatar mı? SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT ilk maaş ödeme tarihleri hakkında bilgi verdi. İşte, ayrıntılı bilgiler…

EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023: Başvurular devam ediyor! EYT ilk maaş ne zaman yatacak, emekli aylıkları hangi ay yatacak?

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yasası, resmen yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen düzenleme ile 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Koşulları yerine getirenler, emeklilik için SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini başlattı. Bu noktada ilk defa emekli maaşı alacak olan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak? İşte, son dakika açıklamaları ile 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi…

EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023: Başvurular devam ediyor! EYT ilk maaş ne zaman yatacak, emekli aylıkları hangi ay yatacak?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ VE EMEKLİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

EYT yasası Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve böylece emeklilik başvuru süreci de başladı.

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EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023: Başvurular devam ediyor! EYT ilk maaş ne zaman yatacak, emekli aylıkları hangi ay yatacak?

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023: Başvurular devam ediyor! EYT ilk maaş ne zaman yatacak, emekli aylıkları hangi ay yatacak?

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

EYT ilk maaş ödeme tarihleri 2023: Başvurular devam ediyor! EYT ilk maaş ne zaman yatacak, emekli aylıkları hangi ay yatacak?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor.

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