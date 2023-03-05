EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu!

EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yasası, resmen yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen düzenleme ile 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Koşulları yerine getirenler, emeklilik için SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini başlattı. Bu noktada ilk defa emekli maaşı alacak olan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak? İşte, son dakika açıklamaları ile 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi…