EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay ödenecek? 2023 EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu!

EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından emeklilik başvuru işlemleri de başladı. Söz konusu yasa ile emekli olmaya hak kazanan adaylar EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Deprem felaketi sebebiyle yasalaşma süreci uzarken EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihleri de değişti. Peki, EYT ilk maaş ne zaman, hangi ay yatacak, Mart'ta yatar mı? SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT ilk maaş ödeme tarihleri hakkında bilgi verdi. İşte, ayrıntılı bilgiler…