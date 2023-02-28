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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılacak, Mart mı Nisan mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:04

SON DAKİKA: EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılacak, Mart mı Nisan mı?

EYT ilk maaş ödeme tarihi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Bu nedenle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma sürecinde son adım tamamlanamamıştı. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan düzenleme, 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu noktada EYT'de ilk maaş tarihi hakkında bilgi almak isteyenler, ''EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ayda?

EYT ilk maaş ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan düzenleme, bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştığında emeklilik başvuruları da alınmaya başlanacak. Bu noktada gözler gelecek açıklamalara çevrilirken bir yandan EYT'de ilk maaşların ödeneceği tarih araştırılıyor. Peki, EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, ilk aylıklar hangi tarihte ödenecek, Mart'ta yatar mı? İşte, konu hakkında merak edilenler.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ayda?

SON DAKİKA | MECLİS AÇILIYOR: İLK GÜNDEM MADDESİ EYT!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü yani bugün açılıyor.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından söz konusu yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ayda?

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ayda?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ayda?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan EYT yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler emeklilik başvurularını gerçekleştirecek.

SGK mevzuatına göre emeklilik başvuru yapılan ayı takip eden aydan itibaren maaş bağlanması yapılıyor. EYT yasası Mart ayında yasalaşırsa Nisan ayında ilk maaşlar hesaplanacak. Ancak burada bir düzenleme ile ilk maaş bağlanması Mart ayında yapılabilir.

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