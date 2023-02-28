SON DAKİKA: EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılacak, Mart mı Nisan mı?

EYT ilk maaş ödeme tarihi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Bu nedenle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma sürecinde son adım tamamlanamamıştı. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan düzenleme, 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu noktada EYT'de ilk maaş tarihi hakkında bilgi almak isteyenler, ''EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.